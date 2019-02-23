Дзамбротта: Пёнтек — голодный до побед игрок, он может очень помочь «Милану»

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пёнтеке.

«Пёнтек — игрок с огромной мотивацией, голодный до побед. Он хорошо себя проявил в «Дженоа», а теперь отлично выступает за «Милан», которому может очень помочь», — сказал Дзамбротта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пёнтек забил 18 голов в 24 матчах. 23-летний поляк занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата, уступая только форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, в чьём активе 19 мячей.

«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. 2 марта команда Дженнаро Гаттузо на домашнем стадионе проведёт матч 26-го тура с «Сассуоло».