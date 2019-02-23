Гаттузо: перед каждой игрой Пёнтек расспрашивает тренеров о защитниках соперника

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о работе нападающего Кшиштофа Пёнтека в команде.



«Пёнтек успешно освоился в команде и усердно работает, однако он не из тех, кто выделяется на тренировках. Он заботится о своём состоянии, делает всё, основываясь на собственных ощущениях. Он практичен, сосредоточен на важных вещах и планово готовится к каждому матчу. В преддверии каждой игры Пёнтек расспрашивает тренеров о характеристиках защитников соперника. Ему важны все детали», — приводит слова Гаттузо Football Italia.



Напомним, накануне «Милан» принимал «Эмполи» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Пёнтек записал на свой счёт гол. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.

Гол Пёнтека и красивая передача Конти — в видеообзоре матча «Милан» — «Эмполи»