Коман получил травму бедра спустя 9 минут после выхода на замену

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман из-за травмы не смог доиграть домашний матч 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (1:0).

Коман начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только в начале второго тайма. 22-летний француз успел отыграть девять минут, после чего был заменён на хавбека Франка Рибери.

Обследование после матча выявило у Кингсли разрыв мышечного волокна в бедре. Сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коман принял участие в 12 встречах.

«Бавария», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. 2 марта мюнхенская команда на выезде проведёт игру 24-го тура с мёнхенгладбахской «Боруссией». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.