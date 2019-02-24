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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал Кубок лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал Кубок лиги
Футбол / Англия

В финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (0:0, пен. 4:3) и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс, которому помогали Энди Халлидей и Марк Перри.

В конце дополнительного времени повреждение получил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, и наставник команды Маурицио Сарри хотел провести замену. Однако Кепа отказался покидать поле, и раздосадованный тренер покинул скамейку.

«Манчестер Сити» в шестой раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги и вышел на второе место в истории по этому показателю, опередив «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Челси» (по пять). Лидером является «Ливерпуль», который выигрывал трофей восемь раз.

Англия - Кубок лиги. Финал
24 февраля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
0 : 0
3 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
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