«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал Кубок лиги

В финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (0:0, пен. 4:3) и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс, которому помогали Энди Халлидей и Марк Перри.

В конце дополнительного времени повреждение получил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, и наставник команды Маурицио Сарри хотел провести замену. Однако Кепа отказался покидать поле, и раздосадованный тренер покинул скамейку.

«Манчестер Сити» в шестой раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги и вышел на второе место в истории по этому показателю, опередив «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Челси» (по пять). Лидером является «Ливерпуль», который выигрывал трофей восемь раз.