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Экс-форвард ЦСКА, «Анжи» и «Кубани» Траоре перешёл в венгерский «Уйпешт»

Экс-форвард ЦСКА, «Анжи» и «Кубани» Траоре перешёл в венгерский «Уйпешт»
Футбол / Прочие турниры

Ивуарийский нападающий Ласина Траоре перешёл в венгерский «Уйпешт». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался венгерскому клубу бесплатно. Условия личного контракта форварда не разглашаются.

Последним клубом 28-летнего Траоре был «Монако», за который он провёл 35 матчей во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Ранее форвард также выступал за «Стад д'Абиджан», ЧФР, «Кубань», «Анжи», «Эвертон», ЦСКА, «Спортинг» и «Амьен».

Траоре принял участие в 13 матчах за национальную команду Кот-д'Ивуара, в которых забил четыре мяча. В своей карьере он ставился чемпионом Румынии, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Румынии. Победитель Кубка Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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