Шикарный гол Милика со штрафного — в видеообзоре матча «Парма» — «Наполи»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Парма» проиграла «Наполи» со счётом 0:4. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи.

Счёт был открыт на 18-й минуте, отличился Пётр Зелиньски, которому ассистировал Эльсеид Хюсай. На 36-й минуте преимущество гостей удвоил Аркадиуш Милик, прекрасно выполнивший штрафной.

Во втором тайме Милик довёл счёт до крупного, оформив дубль. Окончательный счёт в концовке встречи установил Адам Уна.



После матча «Наполи», набрав 56 очков, продолжает занимать второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «Ювентуса» составляет 13 очков. «Парма» (29) занимает 12-е место в таблице.