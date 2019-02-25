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«Реал» обыграл «Леванте» благодаря двум голам с пенальти

«Реал» обыграл «Леванте» благодаря двум голам с пенальти
Футбол / Испания

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Счёт был открыт в концовке первого тайма, отличился Карим Бензема, который реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме счёт сравнял Рохер Марти с передачи Хосе Моралеса. Победу «Реалу» принёс Гарет Бэйл, забивший гол с пенальти. Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Хосе Игнасио Начо и Рубена Рочины.

После матча «Реал», набрав 48 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «Королевского клуба» от лидирующей «Барселоны» составляет девять очков. «Леванте» (30) остался на 13-м месте.

Испания - Примера. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Леванте
Валенсия
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 43 (пен), 1:1 – Марти – 60, 1:2 – Бэйл – 78 (пен)
Удаления: Рочина, 88 – Начо, 86
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