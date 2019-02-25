Мусаев: проблема «Краснодара» — реализация

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (0:1).

«Наша проблема – реализация. У нас не было много моментов, но их было достаточно для того, чтобы побеждать. Проблема эта была и в первом матче. Вместо 2:2 счёт должен был быть 3:1, 4:1. Винить можем только себя, надо было реализовывать то, что у нас было.

В каждом турнире играем на победу, состав был самый боевой, приоритетов не было, хотели пройти как можно дальше», — приводит слова Мусаева официальный канал «Краснодара» в YouTube.

Единственный гол был забит на 87-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Эльдора Шомуродова. В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1).