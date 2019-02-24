«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. В полуфинал турнира по сумме двух встреч вышел «Ростов», так как в первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ростове-на-дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч Владимир Москалёв.

Единственный гол был забит на 87-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Эльдора Шомуродова.

В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.

Ранее «Ростов» уже становился обладателем Кубка России. Это произошло в 2014 году. Тогда ростовчане в серии пенальти обыграли «Краснодар» (0:0, 6:5 пен.). Также «Ростов» играл в финале Кубка России в 2003 году, но проиграл «Спартаку» (0:1).