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«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол / РПЛ

В ответном четвертьфинальном матче Кубка России «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. В полуфинал турнира по сумме двух встреч вышел «Ростов», так как в первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ростове-на-дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч Владимир Москалёв.

Единственный гол был забит на 87-й минуте, отличился Ивелин Попов с передачи Эльдора Шомуродова.

В полуфинале ростовский клуб сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1). Ответный матч 1/4 финала между казанским и московским клубами состоится 6 марта.

Ранее «Ростов» уже становился обладателем Кубка России. Это произошло в 2014 году. Тогда ростовчане в серии пенальти обыграли «Краснодар» (0:0, 6:5 пен.). Также «Ростов» играл в финале Кубка России в 2003 году, но проиграл «Спартаку» (0:1).

Кубок России. 1/4 финала. 2-й матч
24 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Попов – 87
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