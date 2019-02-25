Кварацхелия: играть в таком клубе, как «Локомотив», – мечта

Новичок «Локомотива» Хвича Кварацхелия, который присоединился к команде по ходу испанских сборов, рассказал, что он знал о московском клубе до перехода.

«Локо» – чемпион России! Это очень круто. Когда узнал о предложении «Локомотива» – не думал ни секунды. Играть в таком клубе – мечта. В «Локомотиве» всегда были грузины — и приносили удачу! Да, это мне уже рассказали ребята. Плюс я, конечно, знаю таких уважаемых футболистов, как Заза Джанашия и Малхаз Асатиани, которые в своё время играли в «Локо». В Грузии их знают все! Так что чувствую себя на своём месте.

Никогда не был в Москве! Очень интересно, что за город. По рассказам, масштабы впечатляют – особенно после маленькой Грузии. Первое время буду жить на базе. Потом очень хочу, чтобы приехали родители, покажу им всё. Может, сниму квартиру – посмотрим, как будет удобнее», — цитирует Кварацхелию пресс-служба клуба.