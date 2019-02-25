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Матч Лиги 1 «Дижон» — «ПСЖ» перенесён на 12 марта

Матч Лиги 1 «Дижон» — «ПСЖ» перенесён на 12 марта
Футбол / Франция

Матч перенесённого 18-го тура чемпионата Франции «Дижон» — «Пари Сен-Жермен» состоится 12 марта, сообщает официальный сайт французской Лиги 1.

Время начала встречи пока не установлено. Информация о начале матча появится позже. Напомним, завтра, 26 февраля, «Пари Сен-Жермен» сыграет в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Дижоном» на стадионе «Парк де Пренс».

После 25 матчей подопечные немецкого специалиста Томаса Тухеля единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции с 68 очками в активе. «Дижон» набрал 20 очков в 25 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место в таблице французской Лиги 1. Последнее место занимает «Генгам» (18).

Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».

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