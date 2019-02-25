Матч 28-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ» перенесён

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ» перенесён. Такое решение было принято профессиональной лигой.

Изначально эта игра должна была состояться 9 или 10 марта, однако в эти дни ожидаются уличные протесты активистов движения «желтых жилетов», поэтому матч в эти сроки не состоится. Полиция не уверен в том, что сможет обеспечить необходимый уровень безопасности в день игры. На данный момент новая дата встреча неизвестна.



После 25 сыгранных матчей подопечные Томаса Тухеля единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 68 очков. «Нант», в свою очередь, занимает 14-е место, набрав 30 баллов.

Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».