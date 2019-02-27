«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В четвертьфинальном матче Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Дижон» со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер, которому помогали Джемель Зитуни и Николя Эннино.

Счёт был открыт на 8-й минуте, отличился Анхель Ди Мария, которому ассистировал Юлиан Дракслер. В середине тайма Ди Мария увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль. Во втором тайме счёт до крупного довёл Тома Мёнье. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эрик Шупо-Мотинг.

«ПСЖ» является рекордсменом по числу побед в Кубке Франции (12). Кроме того, парижский клуб становился обладателем трофея последние четыре сезона подряд (2015, 2016, 2017, 2018).