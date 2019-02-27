«Ман Сити» в рамках акции на своём стадионе будет раздавать средства гигиены

«Манчестер Сити» присоединился к участию в акции On the Ball. Эта кампания была организована летом 2018 года тремя фанатками «Селтика», которые решили внедрить свои идеи на аренах Великобритании.

Целью акции является доступность средств гигиены для всех желающих, потому как десять 10% девушек в Великобритании не имеют доступа к этим средствам.

«Манчестер Сити» будет раздавать средства гигиены для женщин на стадионе и других объектах клубной инфраструктуры.

«Мы очень рады, что „Манчестер Сити“ поддержал кампанию. Премьер-лига известна во всём мире, поэтому участие таких команд в акции, как „Ман Сити“, показывает, что футбол может быть эффективной платформой для перемен», — цитирует представителя акции On the Ball.