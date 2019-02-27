Бэйл опубликовал фото с Васкесом в преддверии матча с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в своём «Твиттере» опубликовал фотографию с товарищем по мадридской команде Лукасом Васкесом в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной".



Ранее появилась информация, что валлийский футболист недоволен своим положением в „Реале“, а также нередко вступает в конфликты с партнёрами по мадридской команде. В матче 25-го тура испанской Примеры с „Леванте“ (2:1) Бэйл успешно реализовал пенальти в ворота хозяев, после чего не стал праздновать гол и отмахнулся от Васкеса.



«Команда! Дружба! Вперёд, «Реал»!» — подписал Бэйл фотографию.

Напомним, первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счётом 1:1.