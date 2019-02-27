Бэйл не будет дисквалифицирован за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл избежит наказания за неприличный жест, который он показал после гола в ворота «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры (3:1), сообщает El Mundo.



Напомним, валлийский форвард стал автором третьего мяча в ворота соперника. На 74-й минуте матча Бэйл после передачи Луки Модрича точно пробил в дальний угол. Празднуя взятие ворот соперника, Бэйл изобразил неоднозначный жест.



По информации источника, Ла Лига осудила действие Бэйла и требовала наказать игрока дисквалификацией на срок от 1 до 12 матчей, как прописано в регламенте турнира. Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) решил не наказывать Бэйла. Причиной такого решения стало то, что инцидент не был внесён в протокол матча. Также сложно было определить, был ли адресован жест валлийца в сторону болельщиков «Атлетико».



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Бэйл может быть наказан за празднование гола неприличным жестом