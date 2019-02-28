Альба и «Барселона» договорились о новом контракте с отступными € 500 млн

«Барселона» согласовала условия нового контракта с защитником Жорди Альбой. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, а отступные футболиста составят € 500 млн. В течение нескольких дней о подписании нового контракта будет объявлено официально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В общей сложности в составе «Барселоны» Жорди Альба выиграл 14 различных титулов. Он проводит седьмой сезон в составе каталонского клуба. Защитник провёл за Барселону 282 матча и забил в них 14 мячей.

Также Жорди Альба является главным ассистентом Лионеля Месси. С тех пор как они играют вместе за «Барселону», защитник отдал 20 голевых передач капитану каталонцев.

«Барселона» с 57 набранными очками в 27 матчах возглавляет турнирную таблицу Примеры. Занимающий второе место «Атлетико» отстаёт от лидера на семь очков.