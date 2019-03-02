Шишкин: сказал Безбородову во время матча, что он потерял нить игры

Защитник «Крыльев Советов» Роман Шишкин оценил работу арбитра Владислава Безбородова, который обслуживал матч самарцев с «Локомотивом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги (2:2).



«Говорить о судействе смысла нет. Всё это уже останется в истории. Обе команды потратили много эмоций. Я сказал Безбородову во время игры, что он потерял нить игры. Он мог одним решением всего этого не допустить. В моменте, когда был вброшен аут и пошла в нашу сторону атака, после чего началась потасовка. После этого он немножко потерял нити игры, но это человеческий фактор, такое возможно.



Для меня игра с «Локо» не несёт особого настроя, просто много знакомых ребят. За сборы мы неплохо подготовились, будем стараться прибавлять с каждой игрой. Для нас ничья – положительный результат. Сил хватило и мне, и команде. Просто из-за удаления чуть пришлось сесть назад», — передаёт слова Шишкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак» Супергол Миранчука, несколько удалений и стычки на поле — годный старт РПЛ в Черкизово.