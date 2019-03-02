«Бавария» стала первым клубом, забившим 4000 голов в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу в матче 24-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» с разгромным счётом — 5:1.



В составе мюнхенцев отличились нападающие Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль, а также полузащитник Хави Мартинес. Автором единственного гола «Боруссии» стал форвард Ларс Штиндль.



Как сообщает Opta в «Твиттере», действующие чемпионы Германии достигли рекордной отметки — 4000 голов в Бундеслиге, став первым клубом в истории чемпионата, которому покорилось подобное достижение.



Победная серия «Баварии» в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. После 24 туров команда занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и уступает дортмундской «Боруссии» по дополнительным показателям.