Победный гол Грулёва на 94-й минуте — в видеообзоре матча «Уфа» — «Динамо»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. Ответный гол в ворота уфимской команды на 60-й минуте забил форвард московского «Динамо» Евгений Луценко. Второй гол «Динамо» на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв, забивший на 94-й минуте встречи.



Московское «Динамо» набрало 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.



В следующем туре «Динамо» примет московский «Спартак», а «Уфа» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом». Оба матча состоятся 10 марта.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.