Беленов извинился перед фанатами за поражение «Уфы» в матче с «Динамо»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов принёс извинения болельщикам за поражение команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).

«Единственное, что хочется сказать, так это спасибо людям, которые в такую погоду пришли нас поддержать. Я от себя и от лица всей команды могу только извиниться за то, что сегодня происходило на поле. И ещё раз спасибо за то, что пришли в снег, в мороз.



Провалили ли мы игру в защите? Если до меня мячи долетали, значит, мы уже плохо играли. Поэтому будет разбираться, время есть ещё. Надеюсь и верю, что у нас получится вылезти из этой тяжёлой ситуации, приложим все усилия», — приводит слова официальный YouTube-канал «Уфы».

После матча «Уфа» осталась в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.