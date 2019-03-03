«Уфа» начнёт возврат денег за билеты на матч с «Динамо» 4 марта

«Уфа» начнёт возвращать болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба команды.



Напомним, ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» вернёт деньги за билеты каждому болельщику, в случае если уфимцы потеряют очки в этой встрече.



Возврат денег болельщикам будет проходить в кассах стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта. Сообщается, что при осуществлении возврата денежных средств болельщикам будут предоставляться пригласительные билеты на матч «Уфа» — «Ахмат», который состоится 17 марта на домашнем стадионе уфимского клуба.



Московское «Динамо» набрало 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» вернёт деньги фанатам за билеты в случае неудачного результата с «Динамо»