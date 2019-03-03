«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог догнать «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» сыграл вничью в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча, проходившая на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счётом 0:0.

«Ливерпуль» упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Эвертон» с 37 набранными очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Бёрнли». Этот матч состоится 10 марта на «Энфилде». «Эвертон» сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».