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«Валенсия» одержала первую победу в пяти матчах, обыграв «Атлетик»

«Валенсия» одержала первую победу в пяти матчах, обыграв «Атлетик»
Футбол / Испания

«Валенсия» одержала победу в матче 26-го тура с «Атлетиком». Встреча, проходившая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 49-й минуте вывел Родриго, отличившийся с передачи Сантьяго Лоренсо. Точку в матче на 89-й минуте поставил Кевин Гамейро. Отметим, что все 90 минут на поле провёл российский полузащитник Денис Черышев, появившийся в стартовом составе.

«Валенсия» после этой победы набрала 36 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Любопытно, что до этой встречи «Валенсия» сыграла вничью четыре матча подряд.

В следующем туре «Валенсия» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» будет принимать «Эспаньол».

Испания - Примера. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Родриго – 49, 2:0 – Гамейро – 89
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