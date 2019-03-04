Бенатиа: не знаю, сможет ли Аллегри привести «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов

Марокканский защитник «Аль-Духайль» Мехди Бенатиа не уверен, что «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов под руководством Массимилиано Аллегри.

«Когда я отправился в отпуск в Дубай в декабре, то решил, что больше не хочу играть за „Ювентус“. Я не был счастлив в клубе, так как редко выходил на поле, и это сжигало меня изнутри. Я хотел вносить свой вклад на поле.

Когда Бонуччи вернулся в «Ювентус» из «Милана», то Аллегри сказал, что хочет сделать ставку на меня, но затем всё быстро изменилось. Я не сержусь на тренера.

Мой последний матч за «Ювентус» был с «Миланом». Я хорошо сыграл, но затем меня вновь посадили в запас», — приводит слова Бенатии со ссылкой на Sky Sport Italia.

Также марокканец оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

«Аллегри преуспел в Италии, а также в Лиге чемпионов. Мы говорим о тренере, который понимает футбол, но я не знаю, сможет ли он привести „Ювентус“ к победе в этом турнире.

«Ювентус» мог бы и лучше сыграть в первом матче с «Атлетико», учитывая силу команды. Впрочем, я как фанат «Ювентуса» считаю, что не всё кончено. У команды есть шансы, чтобы отыграться. Если «Ювентус» выйдет в финал, то я куплю билет и приду поболеть за бывшую команду», — добавил Бенатиа.