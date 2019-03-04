Пике снялся в рекламном видеоролике каталонского туризма

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал лицом рекламной кампании каталонского туризма, сообщает AS.

Футболист снялся в ролике с рассказом о лучших туристических местах Каталонии. Ролик опубликован в «твиттере» Visit Catalonia и снабжён хештегом #acceptthechallenge (прими вызов).

Напомним, Пике является давним сторонником независимости Каталонии от Испании и голосовал за это на референдуме.

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны», но в 2004 году покинул клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед». В 2008-м Пике вернулся в каталонский клуб. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей.