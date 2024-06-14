Легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, какой он дедушка

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о том, какой он дедушка.

— У меня две внучки появились: одной скоро три года будет, другой — два месяца. Я очень благодарен судьбе, что всё складывается более-менее хорошо.

— Нянчитесь с ними? Какой вы дедушка?

— Стараюсь, да. Но одна совсем маленькая, тяжело пока. Дочка и бабушка с ней ходят, а я, как подрастёт, буду с ней возиться. Но если плачет, стараюсь утешать, — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также он работал тренером вратарей «Спартака-2».