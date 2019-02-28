Пике: лучше бы по испанскому ТВ обсуждали суды над политзаключёнными, а не VAR

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:0) поделился мнением о политической ситуации в стране.

«Лучше бы испанское ТВ сообщало о несправедливых судах над политзаключёнными, чем рассуждало о VAR. Быть может, страна стала бы лучше. Испанцы смогли бы лучше понять, что происходит в стране», — приводит слова Пике Marca.

Напомним, что Пике ранее неоднократно выступал за независимость Каталонии от Испании. За это его много раз освистывали болельщики в матчах за сборную Испании. После чемпионата мира—2018 32-летний футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду, в составе которой он становился чемпионом мира и Европы.