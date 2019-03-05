«Леганес» обыграл «Леванте» в Примере

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Леганес» обыграл «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано, которому помогали Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Единственный гол был забит на 13-й минуте, отличился Оскар Арнаис, который воспользовался ошибкой голкипера и точно пробил с линии штрафной.

Благодаря победе «Леганес», набрав 33 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице национального испанского чемпионата. «Леванте» (30) опустился на 15-е место в таблице.

В следующем туре «Леганес» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 9 марта. «Леванте» предстоит домашняя игра с «Вильярреалом», которая пройдёт 10 марта.