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«Челси» подал апелляцию на решение ФИФА наложить на клуб трансферный запрет

«Челси» подал апелляцию на решение ФИФА наложить на клуб трансферный запрет
Футбол / Англия

Лондонский «Челси» подал апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб запрета на трансферы, сообщает Sky Sports.

По информации источника, документ уже поступил в ФИФА. Напомним, 22 февраля было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

«Челси» набрал 56 очков в 28 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити».

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна
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