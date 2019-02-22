ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна

ФИФА на своём сайте объявила о санкциях в отношении лондонского «Челси» по итогам расследования трансферной политики клуба.



Дисциплинарный комитет организации принял решение наложить на английский клуб трансферный запрет. В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20.



По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.



Напомним, схожим санкциям недавно уже подвергались «Барселона» и мадридский «Атлетико». В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.

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