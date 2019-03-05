Боатенг — о решении Лёва: убеждён, что могу играть на самом высоком уровне

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его в национальную команду.



«Главный тренер Йоахим Лёв сообщил мне в честной беседе, что я больше не являюсь частью сборной Германии. Он хочет предоставить шанс молодым игрокам и обновить команду в связи с предстоящими турнирами.



Я опечален этой новостью, потому что представлять Германию на международной арене всегда было важно для меня. Тем не менее я уважаю решение тренера о новом курсе развития команды. Сам я тоже был молод и пробивался в состав, составляя конкуренцию возрастным игрокам. Лично я убеждён, что способен продолжать выступления на самом высоком уровне, и буду продолжать демонстрировать это в будущем.



Я всегда буду вспоминать время в национальной команде с удовольствием. Я всегда гордился возможностью играть в футболке сборной Германии и никогда не забуду лето 2014 года. Тем не менее я бы хотел сыграть ещё раз за национальную команду на прощание. Удачи сборной Германии в будущем!» — написал Боатенг на странице в «Твиттере».

Лёв: Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии