Рабьо может отказаться от перехода в «Барселону» и продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо может отказаться от перехода в «Барселону» и продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sport.es со ссылкой на Paris United.



По информации источника, английская Премьер-лига теперь является наиболее вероятным местом продолжения карьеры Рабьо. В переходе французского футболиста заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».



Ранее сообщалось, что Рабьо достиг предварительной договорённости с «Барселоной» о переходе предстоящим летом. Сообщается, что трансфер в каталонский клуб, вероятнее всего, не состоится.



Напомним, контракт хавбека с «ПСЖ» истекает в июне, и он отказался продлевать соглашение. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.