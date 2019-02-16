Источник: Рабьо не сомневается в переходе в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо уверен, что переход в «Барселону» состоится, сообщает Le Parisien.

По данным источника, у футболиста договорённость с каталонским клубом о переходе ближайшим летом, но никакие документы по-прежнему не подписаны. В составе «Барселоны» он может стать преемником 30-летнего ветерана команды Ивана Ракитича.

Напомним, контракт хавбека с «ПСЖ» истекает в июне и он отказался продлевать соглашение. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 23-летний Рабьо в 14 матчах французского национального чемпионата забил два мяча и отдал одну результативную передачу.