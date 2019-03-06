«Арсенал» Т — «Оренбург»: команды огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Оренбурга» на ответный матч 1/4 финала Кубка России. Встреча команд состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.



«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.



Напомним, матч состоится в Химках в связи с неудовлетворительным состоянием газона на стадионе «Арсенал» в Туле. Первая встреча команд в Оренбурге завершилась со счётом 4:2 в пользу тульского «Арсенала».