«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Кубка России

Тульский «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 54-й минуте Гиа Григалава вывел «Арсенал» вперёд после передачи Игоря Горбатенко. «Оренбург» отыгрался в концовке: на 86-й минуте пенальти реализовал Денис Попович.

Встреча проходила в Химках из-за неудовлетворительного состояния поля в Туле.

В первом матче 1/4 финала Кубка России, проходившем в Оренбурге, победу одержал «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Ранее в 1/2 финала Кубка России также вышел «Ростов», победивший «Краснодар» по сумме двух матчей. Сегодня, 6 марта, ещё одним полуфиналистом стал «Локомотив», победивший «Рубин». Последнюю путёвку в полуфинал 7 марта разыграют «Урал» и «Спартак».