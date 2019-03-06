Черевченко: понимали, что «Оренбург» будет играть первым номером, были готовы

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» (1:1). Напомним, тульская команда вышла в следующую стадию турнира, а «Оренбург» завершил выступление в Кубке России.



«Первый момент опасный создал «Оренбург». Хорошо, не забили. Благодарен ребятам, что прошли в полуфинал. Очень рад за них. Я не поменял состав, так как некоторые ребята только подходят после травм.



Мы понимали, что «Оренбург» будет играть первым номером. В принципе, были готовы. Хорошая команда, отличный тренер», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

В первом матче 1/4 финала Кубка России, проходившем в Оренбурге, победу одержал «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.