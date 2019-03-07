Хусаинов — о пенальти в ворота «ПСЖ»: Скомина — молодец, что не сломался

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

«Как говорят старшие товарищи: «Пенальти били? Били. Значит был». В момент удара Кимпемпбе видел замах игрока «МЮ» и умышленно увеличил зону обороны. Если видишь, то прижимай руку к туловищу. За Скоминой идёт этот шлейф с первого матча «Аякс» — «Реал». Молодец, что не сломался», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.