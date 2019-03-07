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«Рома» объявила об отставке Ди Франческо

«Рома» объявила об отставке Ди Франческо
Футбол / Италия

Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает пресс-служба римского клуба. Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста.

«Благодарим ди Франческо за работу и желаем ему успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Ромы».

В чемпионате Италии среди команд Серии А «Рома» набрала 44 очка в 26 матчах. Римляне располагаются на пятой строчке, отставая от занимающего четвёртое место «Интера» на три очка.

«Рома» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту» в дополнительное время
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