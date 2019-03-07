Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту» в дополнительное время

«Рома» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту» в дополнительное время
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Рому». Встреча команд состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась в дополнительное время со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл бразильский нападающий «Порту» Тикиньо, который отправил мяч в ворота римлян на 26-й минуте. Ответный гол через 11 минут с пенальти забил капитан «Ромы» Даниэле Де Росси. В начале второго тайма Мусса Марега после паса Хесуса Короны вывел хозяев вперёд. В основное время голов зрители больше не увидели, а в концовке дополнительного время главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ромы», который реализовал защитник «Порту» Алекс Теллес.

Напомним, первая встреча команд в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эусебио Ди Франческо. Таким образом, «Порту» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рома» завершает своё выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2019, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
3 : 1
ДВ
Рома
Рим, Италия
1:0 – Тикиньо – 26, 1:1 – Де Росси – 37 (пен), 2:1 – Марега – 52, 3:1 – Теллес – 117 (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент