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Раньери — главный кандидат на пост нового тренера «Ромы»

Раньери — главный кандидат на пост нового тренера «Ромы»
Футбол / Италия

Основным кандидатом на должность нового главного тренера «Ромы» является бывший наставник «Фулхэма» Клаудио Раньери, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, сегодня, 7 марта, руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года.

В шорт-лист боссов «Ромы» входят также экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан и Паулу Соуза, последним местом работы которого был китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Ещё одним кандидатом на вакантную должность является другой бывший наставник «Фулхэма» — Славиша Йоканович, недавно отказавшийся возглавить «Бордо».

«Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее римская команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/8 финала с «Порту» (1:3 ДВ).

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