«Ювентус» — «Удинезе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 8 марта, в Турине на стадионе «Альянц» состоится матч 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Его ассистентами назначены Мауро Вивенци и Стефано Либерти. Резервный судья — Луиджи Пиллиттери.

Первый матч в нынешнем сезоне Серии А «Удинезе» и «Ювентус» провели в Удине на стадионе «Дачия Арена». Финальный свисток тогда зафиксировал победу действующих чемпионов Италии со счётом 2:0.

«Ювентус», набрав 72 очка, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.

Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Удинезе» на «Чемпионате»