Автор дубля в ворота «Краснодара» Родриго признан игроком недели в Лиге Европы

Форвард «Валенсии» Родриго был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Испанский нападающий оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». На это у Родриго ушло всего 25 минут.

Родриго открыл счёт на 12-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. В середине первого тайма Родриго оформил дубль, голевой пас отдал защитник Антонио Латорре. На 63-й минуте один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Виктор Классон, забивший после передачи полузащитника Юрия Газинского.

Также на победу в голосовании претендовали голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп, полузащитник «Челси» Педро Родригес и полузащитник «Ренна» Исмаила Сарр.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Ренн» состоится 14 марта.