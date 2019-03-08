Автор дубля в ворота «Краснодара» претендует на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающий «Валенсии» Родриго, вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп, полузащитник «Челси» Педро Родригес и хавбек «Ренна» Исмаила Сарр.

Дубль Родриго принёс «Валенсии» победу над «Краснодаром» (2:1). Испанцу хватило двух ударов в створ. Кевин Трапп в матче с «Интером» (0:0) совершил четыре сейва. На счету Педро Родригеса гол в матче с киевским «Динамо» (3:0), именно он начал разгром украинского клуба. Исмаила Сарр помог «Ренну» в большинстве обыграть лондонский «Арсенал» (3:1), завив третий мяч.

В других матчах 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» победило «Бенфику» (1:0), «Вильярреал» — «Зенит» (3:1), «Наполи» разгромил «Ред Булл Зальцбург» (3:0), а «Севилья» и пражская «Славия» разошлись миром (2:2).