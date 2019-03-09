Пересу советуют назначить главным тренером «Реала» Лёва

Как утверждают испанские СМИ, Сантьяго Солари покинет пост главного тренера мадридского «Реала» по окончании сезона. Руководство испанского клуба рассматривает кандидатуры нескольких специалистов. Президент «Реала» Флорентино Перес настаивает на возвращении Жозе Моуринью, но другие руководители мадридского клуба выссказываются против португальца. Так, Пересу предложили рассмотреть кандидатуру главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, утверждает AS.

По данным источника, Перес хочет, чтобы Моуринью твёрдой рукой навёл порядок в клубе. В то же время генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес не соглашается с этой позицией. Он выступает против возвращения Моуринью, опасаясь, что испортившиеся отношения португальца с Серхио Рамосом, Каримом Бензема и Марсело могут негативно сказаться на результатах.

В связи с этим Пересу предложили назначить на эту должность Лёва. Впрочем, AS сообщает, что Перес склонен предложить работу Моуринью. Вторым кандидатом президента «Реала» является Зинедин Зидан, но сам француз якобы больше заинтересован в работе в «Ювентусе».