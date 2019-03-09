Парлор: «Манчестер Юнайтед» будет претендовать на третье место в АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор прокомментировал борьбу за место в топ-4 в английской Премьер-лиге. По мнению Парлора, наиболее высокие шансы на место в четвёрке у «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» может претендовать на третье место. У меня такое мнение, учитывая, как хорошо сейчас они играют. Футболисты «МЮ» уверены в себе, верят в свою силу. А ещё только посмотрите на варианты, которые есть у команды в атаке. Лукаку, Рашфорд, Марсьяль вернётся на следующей неделе, начал тренироваться Лингард. Даже не упоминаю Алексиса Санчеса.

Уверен, «МЮ» будет претендовать на третье место. Безусловно, «Юнайтед» финиширует в четвёрке. Они сумели абсолютно невероятным образом перевернуть этот сезон.

«Тоттенхэм» первым из претендентов на четвёрку сыграет в субботу. Им нужно обязательно побеждать «Саутгемптон», чтобы оказать давление на преследователей.

Посмотрим, как всё сложится, концовка сезона будет очень интересной», — приводит слова Парлора Sky Sports.