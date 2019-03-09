Жоржиньо: у меня совершенно нормальные отношения с Сарри, не хожу с ним ужинать

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отметил, что его отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри носят исключительно профессиональный характер.



«Я не особенный. Я обычный игрок, как и все остальные. Я не хочу быть особенным. Недоверие со стороны фанатов клуба придаёт мне сил, заставляет больше работать. Даже если они думают, что я человек Сарри, я хочу показать им, почему Сарри любит меня. Хочу доказать, что я хороший игрок и они ошибаются.



Верю, что футбол Сарри может работать и в Англии. Это хорошо организованный стиль игры, интересный болельщикам. Стиль, который требует владения мячом и позволяет контролировать игру. Каждому нужно время, чтобы понять, что стоит сделать. У Гвардиолы тоже были проблемы в первый год, почему у Сарри не должно их быть?



У меня совершенно нормальные отношения с Сарри. Я не хожу ужинать с ним, не хожу к нему в гости. Мы профессионалы. Сарри объясняет, что он хочет видеть на поле, а я стараюсь это реализовать. Я просто игрок, который хочет помочь ему делать его работу. Он кричит на меня, когда я ошибаюсь, как и на всех остальных. Я, безусловно, не считаю себя золотым мальчиком», — приводит слова Жоржиньо The Guardian.