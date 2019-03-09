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Негредо: Винисиус упускает слишком много моментов

Негредо: Винисиус упускает слишком много моментов
Футбол

Бывший нападающий «Реала» Альваро Негредо поделился мнением о форвардах мадридской команды Кариме Бензема и Винисиусе.

«Возможно, Карим Бензема не забьёт сорок голов за сезон, но он участвует в сорока опасных моментах и помогает партнёрам. Он побуждает товарищей по команде играть активнее. Сейчас он действительно стал лидером атаки „Реала“.

Винисиус? Очень энергичный игрок, которого не хватало в команде после ухода Роналду. Да, он упускает слишком много моментов у ворот, и болельщикам это не нравится. Вероятно, поэтому команда не забивает столько голов, сколько было в прошлом сезоне. Это не значит, что Винисиус плохой футболист. Он дерзок и может вырасти в отличного игрока», — приводит слова Негредо Marca.

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