Негредо: Винисиус упускает слишком много моментов

Бывший нападающий «Реала» Альваро Негредо поделился мнением о форвардах мадридской команды Кариме Бензема и Винисиусе.



«Возможно, Карим Бензема не забьёт сорок голов за сезон, но он участвует в сорока опасных моментах и помогает партнёрам. Он побуждает товарищей по команде играть активнее. Сейчас он действительно стал лидером атаки „Реала“.



Винисиус? Очень энергичный игрок, которого не хватало в команде после ухода Роналду. Да, он упускает слишком много моментов у ворот, и болельщикам это не нравится. Вероятно, поэтому команда не забивает столько голов, сколько было в прошлом сезоне. Это не значит, что Винисиус плохой футболист. Он дерзок и может вырасти в отличного игрока», — приводит слова Негредо Marca.