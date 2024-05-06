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Булыкин: Тюкавин доказывает на деле, что он готов, хочет и может переехать в Европу

Булыкин: Тюкавин доказывает на деле, что он готов, хочет и может переехать в Европу
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил потенциал нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

«Многие российские игроки могут уехать в Европу. Но главные вопросы – куда и на какую зарплату? Понятное дело, что Тюкавин сейчас один из самых перспективных футболистов, на ряду с Пиняевым и Глушенковым. Но Тюкавин доказывает на деле, что он готов, хочет и может переехать в Европу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче 27-го тура с «Сочи» нападающий «Динамо» забил гол пяткой. Всего на счету Тюкавина 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны. По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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