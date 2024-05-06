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ЦСКА — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 20:30

ЦСКА — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 38 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 37 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).

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