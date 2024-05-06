ЦСКА — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 38 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 37 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).